Kolumne Unsere Woche Comeback nach den Sommerferien

Erfreulich ist auch, dass das Mühlrad am Merziger Seffersbach, das kurz vor Ferienbeginn zwecks Sanierung abmontiert wurde, an bekannter Stelle in neuem Glanz erstrahlt. Bei der Erneuerung des Saarradwegs wurde der Bauabschnitt zwischen dem Merziger Hafen und Besseringen wie geplant zum Ende der Woche fertig. Und Wehmut ob all der verpassten lauen Sommerabende in bester Gesellschaft, die in den vergangenen sechs Wochen oftmals wortwörtlich ins Wasser gefallen sind, bedarf es auch nicht: Der Sommer kommt zurück!