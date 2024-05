Kolumne Unsere Woche Die heiße Phase hat begonnen

Ist Ihnen schon aufgefallen, wie grün es draußen geworden ist? In welch’ hübsches Kleid sich die Bäume hüllen? Herrlich. Im Gegensatz zu dem anderen Beiwerk, das sich zunehmend in unsere Umgebung schleicht: Wahlplakate. Die uns klar signalisieren, dass wir in der heißen Phase des Wahlkampfes angekommen sind. Meinetwegen bräuchten wir sie nicht, die permanent lächelnden Gesichter und bemüht pointierten Slogans. Moderner Wahlkampf lässt sich auch anders gestalten.