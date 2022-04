Kolumne „Unsere Woche“ : Wenn die Freiheit schal schmeckt

Ist das nicht paradox? Eigentlich sollten wir alle in Hochstimmung sein. Denn am Wochenende tritt das ein, auf was wir alle in den vergangenen zwei Jahren sehnlich gewartet haben: Der Großteil der Vorgaben in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fällt weg.