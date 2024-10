Mit dem Oktober ist das letzte Quartal für das Jahr 2024 angebrochen. Und damit eine Zeit, in der erfahrungsgemäß viel passiert. Dümpelte manches in den Sommer(ferien)monaten vor sich her, zieht das Tempo kurz vor dem Jahresende bei vielen Themen und Sachlagen noch einmal ordentlich an. Sie wollen zu Ende gebracht werden. Wünschenswert wäre zum Beispiel, dass bei der möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke Merzig-Losheim zeitnah eine Lösung gefunden wird. Einzig die Hoffnung fehlt. Seit zwei Jahren scheint es hier nicht einen Millimeter voranzugehen. Was schlimm ist. Denn da werden Chancen verspielt.