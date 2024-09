Kolumne Unsere Woche Umbrüche weisen den Weg in den Oktober

Die Debatte um eine geplante Hühnerfarm führte vor gut einer Woche dazu, dass die Sitzung des Weiskircher Gemeinderates vom Rathaus in die Hochwaldhalle verlegt wurde. Zahlreiche Bürger waren gekommen, kritische Worte bestimmten den Tenor. Letztlich vertagten die Ratsmitglieder die Entscheidung, mit der Begründung, dass noch wichtige Informationen über das Projekt fehlen. Einer der vielen, die das Geschehen in der Sitzung verfolgten, war Stephan Barth – zum vorerst letzten Mal auf der Seite der Besucher. Denn an diesem Freitag wurde er in einer Feierstunde in das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Weiskirchen eingeführt. Dieses tritt er zum 1. Oktober an.