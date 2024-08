Kolumne Unsere Woche Schwere Schläge, aber auch inspirierende Ideen

Ein schwerer Schlag für den Hochwald. Bei der Betriebsversammlung des Automobil-Zulieferers Thyssenkrupp Automotive Body Solutions in Lockweiler wurden am Freitag die Befürchtungen zur Gewissheit: Bundesweit will das Unternehmen in diesem Geschäftsbereich bis Ende 2025 insgesamt 400 Stellen abbauen, die meisten davon am saarländischen Hauptstandort mit etwa 1000 Beschäftigten. Das ist die dritte Umstrukturierung in fünf Jahren, 2019 arbeiteten hier noch 1300 Menschen. Die Produktion soll verstärkt ins Ausland verlagert werden.