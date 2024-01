Kolumne Unsere Woche Nasser Start ins neue Jahr

Ganz schön nass war er, dieser Start in das neue Jahr. Andauernder Regen, anschwellende Bäche und überflutete Flächen hielten die Menschen in Atem. Auch wenn wir im Landkreis Merzig-Wadern einigermaßen glimpflich davongekommen sind, hat sich einmal mehr gezeigt: Wir können uns auf unsere haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte, auf Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und viele andere Menschen verlassen, wenn es drauf ankommt. Es wäre gut, dass uns das mehr Wert sein wird als Applaus und warme Worte. In vielen Jahresabschlussreden wurde deutlich, dass im gesamten Kreis Investitionen in Gerätehäuser und Ausrüstung notwendig sind. Ja, die Haushaltsmittel sind knapp. Aber ohne gut ausgestattete Einsatzkräfte geht es nicht.