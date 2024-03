Kolumne Unsere Woche Ein bisschen Freude hätte in diesen Zeiten gut getan

Der Frust vieler Menschen ist nachvollziehbar. In allen Lebensbereichen offenbaren sich Herausforderungen: von der Suche nach einem Betreuungsplatz für den Nachwuchs über die medizinische Versorgung, die gerade im ländlichen Raum immer dürftiger wird, bis hin zum lückenhaften ÖPNV. Vom Geld, das an allen Ecken und Enden fehlt, und weltweiten Krisen will ich gar nicht erst anfangen. Und was passiert? Gefühlt gar nichts. Die Politiker „ganz da oben“ scheinen den Bezug zum alltäglichen Leben verloren zu haben. Viele Menschen fühlen sich alleine gelassen.