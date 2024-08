Kolumne Unsere Woche Wellenreiten nach den Sommerferien

Mit dem Ende der Sommerferien brach es wie eine Welle über mich herein. „Wie, Welle?“, werden Sie sich vielleicht fragen, über den just vergangenen Sommerurlaub sinnierend, mit Strand und Meer und Erholung. Nein, die meine ich nicht, sondern die Termin-Welle. Allzu deutlich ist zu spüren, dass viele Menschen in zeitweise verwaist wirkende Büros zurückgekehrt sind, ihre E-Mails checken und das geben, worauf man womöglich wochenlang gewartet hat: Rückmeldung. Mitsamt Terminvorschlag. Zu einer Zeit, die sowieso schon prall gefüllt ist mit Sitzungen, Veranstaltungen, Verabredungen. Sind ja schließlich viele wieder aus den Ferien zurück.