Kolumne Unsere Woche Gute Ideen für jede Art von Zeitvertreib

Na, haben Sie schon ein Eis draußen genossen? Oder sich mit einer Tasse Kaffee in den Garten gesetzt und den Vögeln gelauscht? Der April kommt derzeit ja recht mild daher. In den kommenden Tagen ist mit moderaten Temperaturen zu rechnen, am Himmel ein Wechselspiel von Sonne und Wolken. Nahezu perfektes Wetter für jegliche Arbeiten im Garten und rund ums eigene Domizil – oder aber eine gute Gelegenheit, um innezuhalten. Zeitweise dem Alltag zu entfliehen.