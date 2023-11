Kolumne Unsere Woche Kreistag hat Schwarzen Peter

Der Tag, an dem die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Klinik in Merzig fällt, rückt immer näher. Klar ist, dass es ein „Weiter so“ wie bisher nicht geben kann. Doch wie und wo die Hebel ansetzen, damit das einzige Krankenhaus, das im Kreis verblieben ist, auch am Leben bleibt und es nicht zu einem Sterben auf Raten verurteilt wird?

03.11.2023, 16:44 Uhr

Foto: SZ/Lorenz, Robby

Von Margit Stark

Bei der Beantwortung dieser Frage lässt die Landespolitik den Kreistag im Regen stehen. Ihm ist der Schwarze Peter zugeschoben worden, um endgültig die Weichen für die SHG-Klinik zu stellen.