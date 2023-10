Kolumne Unsere Woche Ein harter Schlag für unsere Region

Was gerade am Merziger Krankenhaus geschieht, zeigt mustergültig auf, was in unserem Gesundheitssystem generell schief läuft, findet unser Autor. Und diese Fehlentwicklungen münden in einer Situation, die für den Landkreis in mehrerlei Hinsicht fatal ist.

20.10.2023, 10:18 Uhr

Foto: Robby Lorenz

Das Sanierungskonzept, das diese Woche fürs Merziger Krankenhaus vorgestellt wurde, ist ein harter Brocken. Es sieht tiefgreifende Einschnitte vor, die unserer Region weh tun werden. Wird das Konzept umgesetzt, wird künftig kein Kind mehr in einer Klinik im Landkreis Merzig-Wadern auf die Welt kommen. Das muss man erst einmal verdauen.