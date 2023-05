Kolumne Unsere Woche Besser so als zu extrem

Oder sollten wir sagen: etwas normaler? Denn auch wenn wir uns das ein oder andere Mal in den zurückliegenden Wochen mehr Sonne oder Wärme gewünscht haben dürften: Dieser eher mäßige Frühling ist vielleicht dann doch eine bessere Alternative als jene 40 Grad und anhaltende Dürre, unter denen manche Regionen in Spanien, Frankreich oder Italien zu leiden hatten. Auch die Natur kommt mit diesen Wetterbedingungen erkennbar weitaus besser zurecht als mit jenen Extremen, die den Süden des Kontinents heimsuchen. Darum freuen wir uns an dem satten Grün in der Landschaft und räumen die langen Pullover mal noch nicht so schnell weg.