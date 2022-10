Kolumne Unsere Woche : Ein günstiger Preis reicht nicht aus

Das Neun-Euro-Ticket hat gezeigt, dass Menschen bereit sind, Busse und Bahnen zu nutzen, wenn das Angebot stimmt. Jetzt soll das 49-Euro-Ticket kommen. Doch der Preis allein macht den ÖPNV nicht attraktiv.

In all dem Strudel wenig erfreulicher Nachrichten gab es in der zu Ende gehenden Woche eine gute Neuigkeit: Wir sollen eine Nahverkehrs-Ticket für 49 Euro bekommen. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Bundesländer verständigt. Es dürfte noch ein wenig Gerangel geben um die Finanzierung dieses Angebotes. Aber am Ende, so wollen wir hoffen, könnte dieses 49-Euro-Ticket tatsächlich kommen.