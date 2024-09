Kolumne Unsere Woche Aufregende Tage liegen hinter dem Grünen Kreis

Spektakulär, wenn vielleicht auch erst auf den zweiten Blick, war die Komplettierung der neuen Eisenbahnunterführung bei der Sparkasse. Denn die Montage des tonnenschweren Brückenbauwerks ging in Trippelschritten vonstatten – und zog sich über Stunden. Der Betrachter musste Zeit und Geduld mitbringen, um am Donnerstag zu erkennen, was dort geleistet wurde. Und doch erstaunen die Präzision der Menschen und die Leistungsfähigkeit der technischen Spezialgeräte, die für dieses Unterfangen gebraucht worden sind. Auf der Seite C2 zeigen wir ihnen noch einige Bilder dieser nicht alltäglichen Aktion.