Kolumne Unsere Woche Sie können einem schon leid tun, die Mettlacher

Die Gemeinde Mettlach hat es nicht leicht in diesem Jahr: Dass der Saar-Radweg zwischen Saarschleife und Staustufe ausgerechnet in der Hochsaison für Sanierungsarbeiten gesperrt wurde, hat viele potenzielle Besucher davon abgehalten, dem Wahrzeichen des Landes mit dem Fahrrad einen Besuch abzustatten – und dass der Weg wieder geöffnet ist, hat sich offenbar noch nicht so wirklich rundgesprochen. Das Pfingsthochwasser hat die schönen Wanderwege rund um die Cloef in Mitleidenschaft gezogen. Die Burg Montclair, ein weiterer Anziehungspunkt, war diese Woche auch geschlossen.