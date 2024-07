Kolumne Unsere Woche Polit-Ehrenamtler verdienen Respekt

In der zurückliegenden Woche hat in nahezu allen Kommunen des Kreises ein Sitzungsmarathon begonnen, der in der kommenden Woche sein Ende finden wird: In den meisten Kommunen im Landkreis (außer wadern) gehen die konstituierenden Sitzungen von Ortsräten und abschließend vom Stadt- oder Gemeinderat über die Bühne.

05.07.2024 , 14:07 Uhr