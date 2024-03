Kolumne Unsere Woche Leckeres Aushängeschild jetzt mit Unesco-Prädikat

Das war mal eine freudige Neuigkeit am Donnerstag: Der Viez, jenes für die Region um Merzig so typische Getränk, ist tatsächlich von der Unesco als „immaterielles Kulturerbe“ anerkannt worden. Eine entsprechende Initiative der Trierer Viezbruderschaft, die auch vom Saarland unterstützt worden ist, hatte also Erfolg.

15.03.2024 , 17:17 Uhr