Kolumne Unsere Woche Der Baumeister von Losheim

Die Gemeinde Losheim am See hat sich in dieser Woche von einem Mann verabschiedet, der wie kaum ein anderer die Kommune geprägt hat. Unser Autor würdigt das Lebenswerk von Raimund Jakobs.

23.02.2024 , 16:53 Uhr

Foto: Robby Lorenz

Am vergangenen Montag wurde in Losheim ein Mann zu Grabe getragen, der eine prägende Persönlichkeit für den Landkreis Merzig-Wadern und noch viel mehr für seine Heimatkommune gewesen ist: Losheims Altbürgermeister Raimund Jakobs, verstorben am 10. Februar kurz nach seinem 96. Geburtstag, hat für die Seegemeinde wahrlich Großes geschaffen.