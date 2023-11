Kolumne Unsere Woche Bevor’s idyllisch wird, wird’s schmutzig

In dieser Woche hat die Mehrheit im Merziger Stadtrat beschlossen, die planungsrechtlichen Schritte für einen möglichen Kiesabbau in den Saarauen in die Wege zu leiten. Über dieses Thema wird in der Kreisstadt seit langen Jahren diskutiert und auch gestritten. Bei dem Abbau, um den es hier geht, kommt hinzu, dass er an einer einigermaßen neuralgischen Stelle erfolgen soll, in direkter Nachbarschaft zum Freizeit- und Gesundheitsbad. Das wird für Besucher des Bades zumindest für ein bis zwei Jahre den Badespaß doch spürbar beeinträchtigen.