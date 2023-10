Kolumne Unsere Woche Zeit zum Abpfiff fürs Polit-Pingpong

Viel war zuletzt von Polittheater die Rede, wenn es ums Merziger SHG-Klinikum ging. Ich würde es anders betrachten: Als eine seit drei Monaten andauernde Partie Polit-Pingpong, bei der der erste Aufschlag schon kurz nach Bekanntwerden des Schutzschirmverfahrens erfolgte. Seither sind insbesondere die beiden großen Parteien in Kreis und Land intensiv damit beschäftigt, sich das Bällchen um die Ohren zu hauen – und damit der jeweiligen anderen Seite den Schwarzen Peter für die missliche Lage des Klinikums hinzuschieben. Aber, wie es bei den meisten Spielchen so ist: Dauern sie zu lange, werden sie irgendwann ermüdend. Die Gründe der Misere sind bekannt und viel zu komplex, als dass sie auf einen allein geschoben werden können. Also, packt die Schläger zusammen, klappt die Platte hoch und bringt endlich Lösungen zustande!