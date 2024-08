Max und Moritz Pulver in den Pfeifenkopf

Vermutlich hätte der die Sommerferien genutzt, um in Ruhe seine Pfeife zu rauchen. Fernab von Flintenpulverflaschen und zwei Lausbuben, die ihm Streiche spielen: „Und geschwinde – stopf, stopf, stopf – Pulver in den Pfeifenkopf.“ Wenn ich an die Schule denke, schießen mir, dank eines geschätzten Kollegen, sogleich der etwas explosive Gruß und andere derbe Scherze von Max und Moritz in den Kopf. Und obwohl die Kinder heutzutage vielleicht keine gefährlichen Streiche mehr im Kopf haben, bleibt doch die Frage: Wie haben sich wohl die Lehrer in diesen Sommerferien auf den ersten Schultag vorbereitet?