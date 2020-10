Kolumne „Unsere Woche“ : Es ist nix los in der Region – oder?

Diese Woche konnten Sie in der Zeitung lesen, dass an der Josef-Kirche in Merzig kein 5G-Sender errichtet worden ist und auch nicht wird. Außerdem berichteten wir darüber, dass es keinen Bombenanschlag auf den Bürgermeister gegeben hat.

Für den Außenstehenden muss das doch merkwürdig wirken: Warum stehen in der Zeitung andauernd Sachen, die nicht passieren?

Tatsächlich sind es aber diese Dinge, die viele Leute beschäftigen. Strahlung, die es gar nicht gibt, versetzt die Menschen in Sorge. Viele Gedanken kreisen um Probleme, die gar nicht existieren.