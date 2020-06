Kolumne Unsere Woche : Corona? Gibt’s das denn immer noch?

Corona ist vorbei. Zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen, wenn man derzeit durch die Straßen geht. Die Tische in den Cafés sind gut gefüllt, die wenigsten Passanten tragen noch Masken, die Toilettenpapier-Regale in den Supermärkten sind bestückt.

Doch es gibt immer wieder Dinge, die einen daran erinnern, dass Corona vielleicht doch noch nicht ganz vorbei ist – so um Pfingsten in Merzig passiert. Ein paar Familienmitglieder treffen sich, eins davon ist infiziert. Und kurz darauf sind zwei Dutzend Menschen in Quarantäne und fünf nachweislich erkrankt.