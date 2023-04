Kolumne Unsere Woche Lesens- und Erlebenswertes

Bücher über Bücher, wohin man dieser Tage in unseren Print-Ausgaben blickt – da geht einem bibliophilen Menschen wie mir das Herz auf. An diesem Sonntag, 23. April, ist Welttag des Buches, ein Thema, das meine Kolleginnen und Kollegen aufgegriffen haben: In der Wochenendausgabe plaudern sie aus dem Nähkästchen, was sie so mögen und weiterempfehlen.

21.04.2023, 16:04 Uhr

Lesenswert!