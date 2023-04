Kolumne Apropos Glotzen in grell-orange

Ganz ehrlich, die Männer von der Müllabfuhr habe ich noch nie in dieser Bildschirm-Starre erlebt, in der Menschen wie Statuen wahlweise im oder auf dem Weg stehen, gebannt von beziehungsweise gar gefangen in einer virtuellen Welt. Dabei gibt es dieses Szenario überall: Werfen Sie mal einen Blick auf die Mitfahrer im ÖPNV. Oder auf Menschen, die noch auf ihre Mitfahrgelegenheit warten. Auf Begleitpersonen von Einkaufswilligen. Abends in einer Kneipe findet sich sicherlich ein benachbarter Tisch, an dem junge Bildschirm-Zombies ihre Finger spielen lassen, anstatt miteinander zu sprechen. Aber ich will ja gar nicht . . . ach Moment, mein Handy meldet sich gerade.