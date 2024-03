Kolumne Apropos Kein Ende vor der Endstation

Dass es sich dann doch nur um die vorletzte überraschende Wendung handelte, erfahre ich einen Tag später im Zug. Meine Augen wandern von Zeile zu Zeile. Gebannt sauge ich die Geschichte auf. Sehe bildlich vor mir, wie die Protagonistin staunend zu der Erkenntnis kommt, dass sie sich in einem ihrer Mitmenschen geirrt hat, mit fatalen Folgen. Hoffe, dass mir der Mund nicht offen steht, als ich staunend zu der Erkenntnis komme, dass ich nie und nimmer damit gerechnet hätte, ausgerechnet in dieser Figur den Täter zu erkennen. Lange ist es her, dass ich so ein spannendes Ende gelesen habe. Das eben nicht zum Ende kommt. Zumindest nicht vor meiner Haltestelle.