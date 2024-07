Kolumne Apropos Schwarzfahrer wider Willen

Da mein Arbeitgeber das Jobticket bezuschusst, stieg ich zum Monatsbeginn vom regulären Deutschlandticket auf diesen, für mich etwas günstigeren, Tarif um. Als ich den Wechsel beantragte, erklärte der Kollege, dass ich mein bisheriges Ticket im Scheckkartenformat an einem Fahrkartenautomaten aktualisieren müsse. Bloß, so ein Feld, wie in der Erklär-Mail abgebildet, konnte ich an den Bahnhof-Automaten nicht finden. Also fragte ich einen Kontrolleur. „Das geht automatisch, wenn wir die Karte das erste Mal einlesen“, meinte der. Und ich verschwendete keinen weiteren Gedanken daran. Fuhr munter zwischen Saarbrücken, Merzig und Mannheim hin und her und wurde x-mal kommentarlos kontrolliert. Bis zum 17. des Monats.