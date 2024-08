Kolumne Apropos Die Marotten dürfen sich frei entfalten

Während der Kollege seinem inneren Monk an der Maschine folgt, packe ich im Vorbeigehen die Milchtüte vom Tisch und stelle sie in den Kühlschrank. An die Stelle, an der sie sonst immer steht. Obwohl ich die Milch nicht einmal nutze, folglich auch nicht aus dem Kühlschrank nehme. Aber Dinge haben ein Zuhause, sagt mein innerer Monk, und wenn sie ein Zuhause haben, gehören sie auch dorthin. Sei es der Schlüssel, der Locher oder das Toilettenpapier (das selbstverständlich von der Wand weg zeigt). Muss ja schließlich alles seine Ordnung haben – und jeder seine Marotte.