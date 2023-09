Kolumne Apropos Wild blüht die Pflanzenpracht

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie schön so manches Unkraut blühen kann? Das bewundere ich derzeit jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster blicke, ganz egal, ob nach vorne oder hinten raus. Wenn ich nach Hause komme, am Vorgarten vorbei zur Garage gehe oder in den Garten selbst. Überall blüht es zitronen-gelb, pink und weiß. Und dazwischen grünt es munter. So munter, dass ich mich manches Mal frage, ob ich dieses oder jenes Pflänzchen gesetzt habe, oder ob es sich von alleine hier niedergelassen hat.