Kolumne Apropos Irgendwann reicht es mit den Hausaufgaben

Meine Hausaufgaben fand ich meistens ganz in Ordnung, damals, in der Schule. Tatsächlich bin ich aber auch gerne zur Schule gegangen. War untröstlich, wenn sechs Wochen Sommerferien anstanden. Wäre ich heute übrigens nicht mehr, wenn sechs Wochen Urlaub am Stück winken würden, aber das nur am Rande. Die Hausaufgaben jedenfalls, die begegnen mir immer wieder. Vorzugsweise, wenn ich Sitzungen von Stadt- und Gemeinderäten besuche.