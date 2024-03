Kolumne Apropos Unterwegs auf dunklen Pfaden

Nach einem Tag am Schreibtisch juckt es mich jüngst in den Füßen, die Laufschuhe anzuziehen. Eine gute halbe Stunde bleibt mir, bevor es dunkel wird. Doch schon nach wenigen Schritten habe ich keine Lust mehr auf den eingeschlagenen Weg, den ich genauso gut kenne, wie die anderen in diesem Waldstück. Abgesehen von einem Forstweg. Dem bin ich noch nie gefolgt. Mich schreckt nämlich ab, dass der ins Tal führt. Und ich all das, was ich runter laufe, wieder hoch muss. Was soll‘s. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass ich gut in der Zeit liege. Also biege ich ab. Ein neuer Weg, eine neue Umgebung. Nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve lauert, ist aufregend. Glücksgefühle fluten meinen Körper. Herrlich.