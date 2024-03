Kolumne Apropos Erfreuliche Überraschung am Bahnsteig

Dabei fing er an, wie Montage manchmal eben anfangen. Weil einiges anstand, wollte ich eine Stunde eher in der Redaktion sein. Die DB-App meldete Probleme bei der Saarbahn. Also hopplahopp aus dem Haus, um eine frühere Bahn zu erwischen, und damit den Anschlusszug. Der stand auch schon am Gleis bereit. Doch ein anderer Zug, gleicher Bahnsteig, Gleis gegenüber, erregte meine Aufmerksamkeit. Fahrtrichtung Koblenz, mit Halt in Merzig – ein deutlich schnellerer Regionalexpress.