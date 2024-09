Kolumne Apropos Augen auf beim Zähneputzen

Routinen können verdammt riskant sein. Beim Zähneputzen zum Beispiel. Glauben Sie nicht? Glaubte ich auch nicht. Bis zu diesem einen Abend. Alles war wie immer, wenn ich mich bettfertig mache. Ich legte die Brille auf die Ablage. Griff nach der Zahnbürste. Nach der Zahnpasta. Ach, Moment, die Tube war ja am Morgen fast leer gewesen. Um nichts zu verschwenden, schneiden wir vermeintlich leere Packungen immer auf. Und tatsächlich, am Waschbeckenrand stand ein Deckel mit einem Rest Creme drin. Mit dem Zahnbürstenkopf fuhr ich durch und setzte links unten bei den Backenzähnen an. Drei, vier Umdrehungen...