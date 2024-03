Kolumne Apropos Ein bisschen Platz wäre noch gewesen

Exakt zwei ordentliche Handtaschen sind in meinem Besitz. Eine winzige, in die gerade so ein Handy, der Schlüsselbund und ein Päckchen Kaugummi passen. Und eine größere, geeignet für einen Din-A5-Block und ein bisschen Krimskrams. Meistens bevorzuge ich jedoch meine beiden Leder-Rucksäcke, die ich deutlich praktischer finde: Einen kleinen für den Alltag und einen größeren, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin.