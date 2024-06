Kolumne Apropos Martini-Vibes auf dem Cityroller

Meistens bewege ich mich in der Innenstadt von Merzig, wo der Sitz unserer Lokalredaktion ist, zu Fuß fort. Sowieso versuche ich so oft wie möglich, das Auto daheim stehen zu lassen und von vorneherein den Zug zu nehmen. Bei Außen-Terminen im flächenmäßig größten Landkreis des Saarlandes ist mein autoloser Radius allerdings ziemlich eingeschränkt. Denn der Weg zu Fuß will Weile haben. Ein Glücksfall also, als meine Eltern kürzlich erzählten, dass sie im Keller meinen alten, zusammenklappbaren Cityroller gefunden haben. Das Teil war in meiner Kindheit der absolute Renner. Und nun versprach es, mir weitere Wege zu eröffnen – großartig!