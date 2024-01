Kolumne Apropos Stiefeletten-Dilemma an Silvester

Es gibt Szenarien, die passieren nicht. Die können einfach nicht passieren. Denkt man zumindest. So wie an Silvester, das wir zum ersten Mal in einem Hotel verbrachten. In einem Berghotel im Schwarzwald, mit Schwägerin und Schwager. Zugegebenermaßen war ich am Abreisetag etwas spät dran. Die Auswahl der Outfits für Freizeit, Wandern und Abendessen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Als endlich auch die Silvesterrobe gefunden war, stellte ich mit jeweils einem Exemplar in der Hand die Stiefeletten-Frage: Welche passen am besten zum festlichen Ensemble? Die bessere Hälfte half – und ich packte die Schuhe in den Koffer.