Kolumne Apropos Ein-Zimmer-Wohnung in der Backschublade

Eine Szene, die man eher in einem Horrorfilm vermutet als im eigenen Haus: Den Kimono lässig übergeworfen stehe ich morgens, am ersten Tag nach der Urlaubsreise, alleine in der Küche und lasse gerade Wasser in den Kocher laufen, um Kaffee zuzubereiten, als... kratz, kratz… merkwürdige Geräusche mich innehalten lassen. Zombies? Hätten sich sicherlich schon in der Nacht über das heimgekehrte Frischfleisch hergemacht. Die Katze?! Ich reiße die Tür zum Unterschrank der Spüle auf – nein, die habe ich nicht versehentlich im Halbschlaf eingesperrt. Kratz, kratz. Ich öffne eine Tür nach der nächsten. Und siehe da: In der Backschublade hat sich ein Untermieter eingenistet und diese in eine Ein-Zimmer-Wohnung verwandelt. Ohne zu fragen, oder gar Miete zu zahlen.