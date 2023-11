Kolumne Apropos Verführt von einem Kirschplunder

Der Tag war aber einer dieser (!) Tage. An denen man zurück nach Hause fährt, weil man unterwegs feststellt, dass der Schlüsselbund noch im Garagentor steckt. Oder vor der Bank hektisch nach dem Geldbeutel sucht, den man in der Hand hält. Und so schlich ich bereits vormittags um die Tüte mit dem Kirschplunder herum. Ein kleiner Bissen, sagte ich mir. Nur mal probieren. Danach kann ich mich bestimmt gleich viel besser auf mein Tagewerk konzentrieren.