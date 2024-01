Kolumne Apropos Eine alte CD weckt Emotionen

Die Suche nach dem Eiskratzer läutet diese Reise in die Vergangenheit ein. Der liegt nämlich die meiste Zeit des Jahres in einem Korb, hinten in der Garage. Zusammen mit anderen Dingen, die ich nur hin und wieder mit ins Auto nehme. Wie ein Handfeger, um Schnee vom Dach zu entfernen, oder Ersatz-Leuchten für die Front-Scheinwerfer. Direkt unter dem Eiskratzer liegen ein paar CDs. Obenauf ein selbst zusammengestellter Mix, bestehend aus 21 Liedern, die mich zu Beginn meiner 20er begleitet haben müssen. Da fuhr ich nämlich mein erstes Auto mit CD-Radio.