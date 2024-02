Kolumne Apropos Den Fruchtmumien geht es an den Kragen

Umso früher habe ich in diesem Jahr angefangen, die grüne Oase wieder herzurichten. Schuld ist übrigens der nette Bekannte, der angeboten hat, beim dringend notwendigen Schnitt der Obstbäume zu helfen. Und meint, dass Ende Januar ein guter Zeitpunkt dafür sei. Eingehüllt in mehrere Kleiderschichten beginnt die Garten-Saison also damit, Quitten- und Apfelbaum herzurichten (und bei der Gelegenheit die Fruchtmumien in der Grünen Tonne zu bestatten). Beim Mirabellenbäumchen, das noch kleiner ist als ich, darf ich alleine Hand anlegen. Schnipp, schnipp, steht dem kontrollierten Wuchs auch hier nichts mehr im Wege.