Kolumne Apropos Mediale Medizin mit Herz und Humor

Wenn es einen so richtig heftig erwischt hat, helfen, so finde ich, zwei Dinge: Essen, sofern möglich – hier schwöre ich auf kleine Stücke einer Schokolade, die mir mal eine Freundin empfohlen und geschenkt hat, mit dem klangvollen Beinamen „Sierra Leone“. Und die richtige Unterhaltung. Eine, die ablenkt, ohne dass man zu viel mitleiden oder -fiebern muss, was man ja ohnehin selbst schon übernimmt. Eine mit Herz, Humor, ein bisschen Spannung und schönen Bildern, bei der es aber auch nicht schlimm ist, wenn man einnickt.