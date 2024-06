Kolumne Apropos Mit einem Klick zum Orangen-Glück

Eigentlich kaufe ich nie etwas von dem, was so alles in den sozialen Netzwerken feilgeboten und beworben wird. Aber an diesem Video bin ich hängen geblieben. Zu Crowdfarming. Auf die Initiative bin ich schon einmal über eine TV-Doku gestoßen. Landwirte aus mehreren Ländern bieten hier Bio-Lebensmittel an, die direkt an die Konsumenten geliefert werden, ohne Zwischenhändler. Um die Bauern zu unterstützen, kann man auch Bäume adoptieren. Weil ich so gerne Orangen esse, habe ich überlegt, das mal zu probieren – aber dann ist die Idee wieder in Vergessenheit geraten.