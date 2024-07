Kolumne Apropos Sommer, Sonne, Baustellen

Gut, ein bisschen knapp bin ich schon losgefahren, das gebe ich zu. Aber: Ich hätte pünktlich sein können, an einem ganz normalen Tag mit ganz normalem Verkehr. Dass „in den Sommerferien“ nicht vereinbar ist mit „einem ganz normalen Tag“, merkte ich auf der Autobahn. Baustellen-Hochzeit, das hatte ich ganz verdrängt. Doch, oh Wunder, das Reißverschlussverfahren klappte wie am Schnürchen. Anstatt nun geschmeidig über die einzige verbleibende Spur zu rollen, wurden die Wagen vor mir immer langsamer. Bis zum Stillstand. In der Ferne sah ich Blaulicht – auf der Gegenfahrbahn. Also bremste mich zumindest kein Unfall weiter aus. Dass offensichtlich Gaffer einen Stau provozierten, machte die Sache aber nicht einen Deut besser.