Kolumne Apropos Kein Empfänger unter dieser Adresse

Sofort fiel mir auf, dass die Adresse stimmt, der Name allerdings nicht. Mir ist niemand bekannt, der so heißt. Und schon gar nicht, dass jemand mit diesem Namen in meinem Haus wohnt. Um die Sache aufzuklären, wandte ich mich vertrauensvoll an eine Filiale des Paket- und Brief-Express-Dienstes. Dem mitleidigen Blick der Angestellten dort folgte der Satz: „Sie müssen das sein, sonst wäre das Paket nicht bei Ihnen abgegeben worden.“