Kolumne Apropos Merziger Metalltor-Mysterien

Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahrzehnte her, dass ich auf meinen aktuellen Arbeitsplatz in der Merziger Lokalredaktion der SZ gekommen bin. Diese befindet sich in einem Gebäude mitten in der Fußgängerzone, also im Herzen der Innenstadt von Merzig. Charakteristisch für diese Innenstadt sind zahlreiche schmale Gässchen, sogenannte Brandgassen. Die wurden in früheren Zeiten angelegt, um im Fall von Bränden ein Überspringen des Feuers von einem Haus aufs nächste zu erschweren. Direkt neben einer solchen Brandgasse befindet sich der Redaktionssitz. Jene namenlose Brandgasse, die von unserem Eingang hinterm Haus in Richtung Fußgängerzone führt, ist an beiden Enden mit einem schweren Metalltor versehen. Mehr als zehn Jahre lang bin ich immer, wenn ich aus dem Büro in die Innenstadt wollte, ein Stück an der Straße entlang vorbeigegangen und durch eine benachbarte Brandgasse in die Fußgängerzone gelangt. Bis irgendwann mal ein Kollege, der im Zuge seines Volontariats für einige Monate in unserer Redaktion weilte, mich fragte, warum wir denn eigentlich nicht durch die direkt benachbarte Gasse gingen – das Tor dort sei doch offen? Tatsächlich war ich (und nicht ich allein!) der Meinung gewesen, dieses Tor sei verschlossen. War es aber nicht. Und ist es bis heute nicht.