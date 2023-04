Kolumne Apropos Wie weiland Tom Cruise

So spielen sich in meiner Küche mitunter Szenen ab, die an die Arbeit eines Barkeepers in einem trendigen Szeneclub erinnern. Da steht der spülwillige Hausmann am Waschbecken und vollführt mit einem Arm wilde Schüttel- und Schwenkbewegungen, die an ein Jugendwerk von Tom Cruise mit Namen „Cocktail“ erinnern – so bilde ich es mir zumindest ein.