Kolumne Apropos : Ich hab´s getan - und es fühlt sich gut an

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Es gibt Dinge, die traut man sich lange Zeit nicht. Weil sie einem Scherereien bringen können und jede Menge Aufwand bedeuten. Aber wenn man sich dann doch heranwagt, tut das gut.

Ich hab’s getan. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gut ich mich jetzt fühle. Dabei habe ich mich die ganze Zeit davor geziert, es zu tun. Hatte Angst davor, dass etwas schiefgehen könnte, wenn ich es tue. Hatte keine Lust auf die Mühen, die es mit sich bringt. Hatte Bedenken, ob das alles so richtig ist, was ich da tue.

Aber jetzt hab ich’s getan. Gut, es hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet. Und es war ein ganz schöner Aufwand – ganz so, wie ich es befürchtet hatte. Aber man will ja gerade bei so einer Sache nichts falsch machen. Es ist schon heikel genug. Wenn man sich ungeschickt dabei anstellt, wenn man nicht alles bedenkt, kann man sich sogar strafbar machen. Und das wollte ich ja nun auch nicht.

Ich kann Ihnen nur sagen, diese Stunden, die ich damit verbracht habe, die waren etwas ganz Besonderes. Die haben mich zurückgeführt in eine Zeit, in der ich ganz für mich alleine war. In der nur das zählte, was ich für gut und richtig hielt. In der jede Entscheidung, die ich damals getroffen habe, sich jetzt, im Nachhinein, als richtig herausstellt. Oder zumindest als vorteilhaft.

Klar, heute ist es einfacher als früher. Die moderne Technik hilft einem schon dabei, macht gewisse Dinge einfacher. Und sie bietet einem mehr Schutz. Weil es anonymer ist.

Weil man sich besser verstecken, tarnen kann hinter einem Nutzernamen, den sonst keiner versteht. Aber, und das ist heute noch so wie früher, irgendwann kommt dann doch der Moment, in dem man die Hüllen fallen lassen muss. In dem man sich entblößt vor seinem Gegenüber. In dem man alle Karten auf den Tisch legen muss. Jener Moment der Wahrheit und Klarheit. Ich habe ihn erlebt. Und hinterher, das kann ich Ihnen sagen, war das ein unbeschreibliches Gefühl.

Dieses Gefühl, als ich meine Steuer-Erklärung endlich abgeschlossen und per Mausklick übers Online-Portal ans Finanzamt befördert habe.

Zwei Tage später wallte dieses wohlige Gefühl noch mal auf, als ich den Umschlag mit all den Belegen in den Briefkasten der Behörde stecken konnte. Jetzt habe ich es geschafft, mal wieder. Für dieses Jahr.