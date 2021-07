Die Tücken der Technik : Der Kampf mit dem Impfnachweis

Ein digitaler Impfnachweis ist eine feine Sache, wenn man ihn hat. Bis es soweit ist, muss man aber einige technische Tücken überwinden, wie unser Autor erfahren hat.

Vor Kurzem habe ich es auch getan: Ich habe mir einen digitalen Impfnachweis zugelegt, damit ich nicht überall umständlich die gelbe Karte rauskramen muss, die mir eine vollständige Impfung gegen Covid-19 bescheinigt. Soll ja alles ganz schnell und unkompliziert gehen, hatte es geheißen. Und so schritt ich in die nächstgelegene Apotheke und ließ mir den Impfnachweis ausstellen. In der Tat, das ging schnell und ganz reibungslos. Binnen weniger Minuten hatte ich die beiden Ausdrucke in der Hand. Aber dann begannen die Probleme: Irgendwie wollte es mir nicht gelingen, die darauf befindlichen QR-Codes korrekt in die Corona-Warn-App auf meinem Smartphone einzulesen. Ich also wieder zurück in die Apotheke und das Problem geschildert. Dort war man ratlos, eigentlich war doch alles korrekt? Zur Sicherheit haben die freundlichen Mitarbeiterinnen mir das Impfzertifikat nochmal ausgedruckt. Aber auch damit wollte es anfangs nicht klappen. Also habe ich mir zusätzlich noch die Cov-Pass-App vom Robert-Koch-Institut aufs Telefon geladen. Erster Versuch damit gleich im Auto mit dem Zertifikat auf dem Oberschenkel: gescheitert. Ich legte das Zertifikat auf den Beifahrersitz neben mich, jetzt schien die Sonne drauf. Zweiter Versuch: jetzt ging’s! Lag’s also am Licht? Nun ein neuer Anlauf mit der Corona-Warn-App: wieder nix. Vor lauter Frust habe ich die App deinstalliert und wieder neu drauf gespielt.