Kolumne Apropos Auf der nächsten Stufe der Rasenmäher-Evolution

Schnell war klar: Da musste ein Rasenmäher her, um all das wuchernde Grün in Schach zu halten. Dank einer innerfamiliären Leihgabe, die alsbald zum Geschenk umgewandelt wurde, kam ich kostengünstig in den Besitz eines Benzinmähers. Ein kraftstrotzendes Ungetüm mit breiter Schneidefläche, mit dem sich laut dröhnend die Wiese (ein Rasen war es schon damals angesichts von allerlei Wildkräutern und Moos nicht wirklich) in Schach halten ließ. Zumindest bis in die Randzonen, denn dort kam ich mit dem schweren und einigermaßen ungelenken Mähveteran nicht so richtig hin. Ein zweites Problem: Ein paar kleinere Rasenflächen rund um mein Zuhause lagen (und liegen heute noch) nicht ebenerdig, sondern erhöht hinter der Krone einer Mauer. Und das Benzinmonster dort hinauf zu hieven, war von Anfang an nicht möglich.